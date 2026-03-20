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FPF anuncia minuto de silêncio nos jogos de futebol em homenagem a Silvino

20 mar, 2026 - 12:20 • Redação

Antigo guarda-redes e adjunto de José Mourinho morreu na quinta-feira, aos 67 anos.

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Todos os jogos das competições da Federação Portuguesa de Futebol terão um minuto de silêncio antes do apito inicial em homenagem a Silvino Louro, que morreu na quinta-feira, aos 67 anos.

Este gesto simbólico estará presente nos jogos entre esta sexta-feira e o próximo domingo, 22 de março.

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O ex-guarda-redes jogou em clubes como Benfica, FC Porto, V. Guimarães, Aves e Salgueiros, além de Vitória de Setúbal, onde iniciou a carreira profissional.

O setubalense, que também foi treinador de guarda-redes na seleção e de equipas técnicas lideradas por José Mourinho durante mais de década e meia (FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid ou Manchester United), não resistiu a um cancro.

Silvino foi internacional por Portugal em 23 ocasiões (de 1983 a 1997) e campeão na Luz por quatro vezes (mais uma Taça de Portugal e uma Supertaça). Foi ainda titular dos encarnados em duas finais da Taça dos Campeões Europeus de 1988 e 1990. Já nos dragões fez 21 jogos e foi bicampeão nacional.

O velório está agendado para esta sexta-feira na Mesquista Central de Lisboa (17h30), sendo que o funeral terá lugar no sábado (15h15) no Cemitério de Vale Flores, localizado no Feijó, em Almada.

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