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Gil Lameiras e a deslocação à Luz: "A questão emocional vai melhorar se a questão defensiva melhorar"

20 mar, 2026 - 15:57 • Lusa

Após a derrota caseira com o Famalicão, na sua estreia ao ‘leme’ dos vimaranenses, o técnico do Vitória SC realçou que é possível “fazer muito mais a nível defensivo”.

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O treinador Gil Lameiras afirmou esta sexta-feira que o Vitória de Guimarães precisa de apresentar “estabilidade defensiva” até para melhorar o seu desempenho emocional na visita ao Benfica, referente à 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sábado.

Após a derrota caseira com o Famalicão (2-1), na sua estreia ao ‘leme’ dos vimaranenses, o técnico, de 32 anos, realçou que é possível “fazer muito mais a nível defensivo” e retificar erros cometidos até agora, no reduto de “uma grande equipa”, com “muitos valores individuais que, a qualquer momento, podem resolver o jogo”.

“A questão emocional vai melhorar se a questão defensiva melhorar. Com mais critério, a equipa conseguiu chegar ao golo [perante o Famalicão]. Depois sofremos um golo numa questão claramente identificada. Uma equipa como o Vitória, que disputa os lugares cimeiros, não pode ter esta quantidade de golos sofridos [39]. Uma maior estabilidade defensiva vai levar-nos a um maior equilíbrio emocional”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18h00.

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Agradado com o facto de dispor de mais dias para preparar a visita ao Estádio da Luz, em relação ao duelo com os famalicenses, o ‘timoneiro’ realçou que muitos dos erros cometidos pelos vitorianos têm a ver com falhas de “entendimento do jogo” em certos momentos.

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“Há ali um ou outro momento em que nem sempre compreendemos como deveriam ser realizados certos comportamentos individuais. Tanto a pressionar alto, como numa situação média e numa situação baixa, a equipa tem vindo a melhorar. Não faz sentido uma equipa com a qualidade que temos apresentar os desequilíbrios defensivos que temos apresentado”, assinalou.

Alerta para situações em que os seus jogadores “correram muito”, mas “nem sempre correram bem”, Gil Lameiras avisou que é preciso evitar o desgaste físico e emocional para a formação minhota poder ser competitiva ao longo dos 90 minutos.

“Comigo, as equipas têm de ser sempre competitivas. Voltamos à questão emocional. Este desgaste emocional fez com que a equipa não fosse tão competitiva como queríamos. Se falhamos o ‘timing’ de pressão, a equipa vai ter de correr para trás, o que vai causar desgaste. Temos de equilibrar a equipa para ser competitiva do primeiro ao último segundo”, vincou.

Questionado sobre se é mais confortável para a equipa de Guimarães jogar fora neste momento, face à contestação dirigida pelos adeptos na partida anterior, o treinador rejeitou a necessidade de se distanciar dos adeptos e confessou que preferia “jogar novamente em casa”, com mais gente próxima dos jogadores, “a apoiar”.

O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 62, em partida da 27.ª jornada, agendada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

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