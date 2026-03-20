Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Petit: “É claro que as vitórias ajudam, mas o grau de exigência tem de estar sempre presente"

20 mar, 2026 - 16:00 • Lusa

Santa Clara não perde há quatro jogos. Açorianos, na 14.º posição com 25 pontos, recebem o Gil Vicente, quinto com 42, no próximo sábado.

A+ / A-

O treinador Petit afirmou esta sexta-feira que o Santa Clara vai manter os “pés bem assentes no chão” após duas vitórias consecutivas na I Liga e prometeu uma equipa com “exigência e compromisso” frente ao Gil Vicente.

“É claro que as vitórias ajudam sempre, mas o grau de exigência e o compromisso tem de estar sempre presente. Às vezes podemos estar um bocadinho mais folgados e aí é que nós temos de intervir. Temos de meter os pés bem assentes no chão e saber aquilo que ainda temos pela frente”, afirmou.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Gil Vicente para a 27.ª jornada do campeonato.

O Santa Clara não perde há quatro jogos, tendo somado empates com Alverca (1-1) e Tondela (2-2) e duas vitórias nos últimos encontros diante Vitória de Guimarães (2-0) e AVS (1-0).

Apesar de ser a primeira vez que o Santa Clara consegue duas vitórias consecutivas esta época, Petit defendeu a necessidade de a equipa manter a “exigência”.

Roberto Martínez: "É incrível o que Mateus Fernandes está a fazer, queremos experimentar a energia e a polivalência"

Seleção nacional

Roberto Martínez: "É incrível o que Mateus Fernandes está a fazer, queremos experimentar a energia e a polivalência"

O selecionador nacional começou por prestar uma br(...)

“Ainda temos oito jogos pela frente. Este é o próximo. Estamos numa posição em que ainda podemos subir mais. É com essa exigência que trabalhamos durante esta semana para amanhã [sábado] dar seguimento aquilo que temos feito”, reforçou.

O técnico destacou a qualidade do Gil Vicente, uma “equipa muito bem orientada” e com “bons processos”, alertando para a importância do “compromisso, da atitude e da intensidade”.

“Sabemos que o Gil pode criar algumas dificuldades em termos defensivos e nós também sabemos quando tivermos bola aquilo que queremos fazer e o que podemos explorar do Gil Vicente”.

O treinador reconheceu ter sido uma “semana difícil” de trabalho devido às condições meteorológicas na ilha de São Miguel, mas garantiu uma equipa com “humildade” e “focada” em dar “seguimento aos bons resultados”.

“Melhorámos algumas coisas. É reforçar o que eles têm vindo a fazer, sabendo que vamos ter um jogo exigente e difícil. Também dar um apelo aos nossos adeptos para que possam comparecer porque vão ser muito importantes para nós”, salientou.

O Santa Clara, 14.º classificado com 25 pontos, recebe o Gil Vicente, quinto com 42, no próximo sábado, às 17h00 locais (18h00 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação de Aveiro).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda