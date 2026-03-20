Petit: “É claro que as vitórias ajudam, mas o grau de exigência tem de estar sempre presente"

Apesar de ser a primeira vez que o Santa Clara consegue duas vitórias consecutivas esta época, Petit defendeu a necessidade de a equipa manter a “exigência”.

O Santa Clara não perde há quatro jogos, tendo somado empates com Alverca (1-1) e Tondela (2-2) e duas vitórias nos últimos encontros diante Vitória de Guimarães (2-0) e AVS (1-0).

O treinador falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Gil Vicente para a 27.ª jornada do campeonato.

“É claro que as vitórias ajudam sempre, mas o grau de exigência e o compromisso tem de estar sempre presente. Às vezes podemos estar um bocadinho mais folgados e aí é que nós temos de intervir. Temos de meter os pés bem assentes no chão e saber aquilo que ainda temos pela frente”, afirmou.

O treinador Petit afirmou esta sexta-feira que o Santa Clara vai manter os “pés bem assentes no chão” após duas vitórias consecutivas na I Liga e prometeu uma equipa com “exigência e compromisso” frente ao Gil Vicente.

“Ainda temos oito jogos pela frente. Este é o próximo. Estamos numa posição em que ainda podemos subir mais. É com essa exigência que trabalhamos durante esta semana para amanhã [sábado] dar seguimento aquilo que temos feito”, reforçou.

O técnico destacou a qualidade do Gil Vicente, uma “equipa muito bem orientada” e com “bons processos”, alertando para a importância do “compromisso, da atitude e da intensidade”.

“Sabemos que o Gil pode criar algumas dificuldades em termos defensivos e nós também sabemos quando tivermos bola aquilo que queremos fazer e o que podemos explorar do Gil Vicente”.

O treinador reconheceu ter sido uma “semana difícil” de trabalho devido às condições meteorológicas na ilha de São Miguel, mas garantiu uma equipa com “humildade” e “focada” em dar “seguimento aos bons resultados”.

“Melhorámos algumas coisas. É reforçar o que eles têm vindo a fazer, sabendo que vamos ter um jogo exigente e difícil. Também dar um apelo aos nossos adeptos para que possam comparecer porque vão ser muito importantes para nós”, salientou.

O Santa Clara, 14.º classificado com 25 pontos, recebe o Gil Vicente, quinto com 42, no próximo sábado, às 17h00 locais (18h00 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação de Aveiro).