Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alverca

Custódio. “Motivação está no máximo”

21 mar, 2026 - 16:13 • Lusa

O Alverca – Sporting está marcado para as 18h00 deste domingo.

A+ / A-

Custódio Castro, treinador do Alverca, admite que o favoritismo para o jogo da 27.ª jornada da I Liga está todo do lado do Sporting, mas espera lutar pelos três pontos.

Após um empate moralizador (2-2) em Barcelos frente ao Gil Vicente, o Alverca recebe um Sporting também muito motivado com o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, após uma reviravolta épica em Alvalade diante do Bodo Glimt.

Em conferência de imprensa, o treinador do Alverca espera um jogo difícil, mas assume que a motivação dos ribatejanos também está em alta.

“A sequência das nossas exibições tem sido boa, mas é claro que queríamos ter mais pontos. O Sporting é uma grande equipa, que vem de uma passagem histórica na Champions, e tem muita qualidade individual, criando em termos táticos nuances muito interessantes. Esperamos um jogo difícil, mas todos os jogadores querem jogar estes jogos e por isso a motivação está no máximo”, disse.

O técnico dos ribatejanos admitiu, por outro lado, que o favoritismo estará mais do lado dos leões, que não podem perder mais pontos na luta pelo título, mas assume que o Alverca quer lutar pelos três pontos: “A pressão está mais do lado de quem tem maior responsabilidade e luta por outros objetivos no campeonato. O Sporting é favorito, mas vamos também assumir a nossa responsabilidade no jogo naturalmente. São três pontos importantes para nós, mas muito importantes também para o Sporting que sabe que não pode perder mais pontos”.

Na antecâmara da receção ao Sporting, o antigo selecionador e treinador dos ‘leões’ Paulo Bento destacou o trabalho do “ex-pupilo”, afirmando que o Alverca é uma equipa agressiva e organizada, à imagem do treinador.

Custódio Castro retribuiu os elogios, considerando o seu ex-técnico como um exemplo, assumindo o desejo de ter um Alverca competitivo frente ao Sporting.

“Fui colega dele como jogador, foi meu treinador e ele é um exemplo para mim. Só quem treinou com ele sabe a dimensão que tinha, ensinava e ajudava muito os mais novos e isso só reflete o homem que é. Fez uma interpretação correta, pois sabe como penso. Espero uma equipa competente, agressiva, que saiba jogar os diversos momentos do jogo e consiga manter o equilíbrio”, vincou.

O Alverca, 10.º classificado com 29 pontos, recebe o Sporting, segundo da tabela da I Liga portuguesa com 62 pontos, no Complexo Desportivo de Alverca, no domingo, pelas 18:00, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

As visitas do Sporting ao terreno do Alverca têm sido tradicionalmente complicadas, e no último confronto na temporada 2019/20, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, os ribatejanos, orientados por Vasco Matos, eliminaram os leões, treinados por Jorge Silas, com triunfo por 2-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda