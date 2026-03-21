Gil Lameiras. “Não podemos, neste nível, dar as bolas que demos”

O treinador do V. Guimarães, Gil Lameiras, elogia a sua equipa, apesar da derrota no estádio da Luz.

A partida

“Penso que entrámos bem no jogo. Conseguimos instalar o nosso jogo e, comparativamente com os últimos jogos, penso que melhorámos em termos defensivos. Depois, com bola, não podemos, neste nível, dar as bolas que demos. Isso traduziu-se em golos para o Benfica, porque o Benfica é uma equipa com muita qualidade individual e estes erros pagam-se caro nos jogos. Mas não poderia deixar de dizer que estou muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, pela personalidade que mantiveram dentro de campo e pela forma como, depois de estarmos a perder, fomos à procura do empate, mesmo já com 2-0. Ou seja, nós, com o jogo controlado, com bola, entregámos algumas bolas que, neste nível, se pagam caro e depois também acho que faltou uma pontinha de sorte à nossa equipa. Podíamos ter feito o 1-1 em algumas situações e, depois, com o 2-0, a equipa manteve a personalidade e acabámos por sofrer o terceiro já num momento em que estávamos muito desgastados.”

Alterações no onze

“No primeiro jogo não tínhamos feito muitas alterações, porque tudo isto, a minha mudança para a equipa A, surgiu de uma forma muito rápida. Esta semana já tivemos um bocadinho mais de tempo para trabalhar com os jogadores e, depois, basicamente, eles conquistaram a titularidade. Durante a semana, aquilo que foram produzindo traduziu-se no onze inicial. Não tentámos olhar muito para o Benfica. Obviamente olhámos com atenção, mas quisemos olhar muito mais para nós, porque penso que é para nós que temos de olhar, perceber aquilo que podemos melhorar, tanto com bola como sem bola. Penso que, sem bola, melhorámos muito, mas depois, com bola, como já falei, entregámos aqui algumas bolas. Portanto, o onze não teve nada a ver com o Benfica; teve, sim, a ver com darmos mais tempo aos jogadores e com aquilo que eles também demonstraram durante a semana. Foi muito por aí.”

Superioridade estatística do V. Guimarães

“Significa um pouco mais de trabalho com a equipa, que na semana anterior não tínhamos tido. Significa que a equipa demonstrou personalidade e caráter para assumir o jogo e isso, obviamente, deixou-me muito satisfeito. Mas, ao mesmo tempo, os erros individuais fizeram com que o resultado se avolumasse para o Benfica. A estatística vale o que vale. O que tenho a dizer é que me deixa muito orgulhoso a forma como nos apresentámos aqui. Agora temos de melhorar esta parte, obviamente com bola, com um bocadinho mais de critério e mais qualidade na definição, para não sofrermos novamente golos como sofremos hoje aqui.”

O Benfica derrotou o Vitória Guimarães, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.