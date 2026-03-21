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“Liga dos últimos” termina sem golos

21 mar, 2026 - 23:04

Situação agravou-se para as duas equipas. Veja o resumo da partida.

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O Tondela e o AVS empataram 0-0 em partida da jornada 27 da I Liga.

Num jogo entre os dois últimos classificados não houve golos e a situação continua complicada para ambas as equipas.

De recordar que o Tondela tem um jogo a menos devido ao adiamento da partida contra o Sporting. Soma 20 pontos, com 26 jogos.

O AVS continua a ser o lanterna vermelha com 11 pontos.

Veja o resumo da partida:

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