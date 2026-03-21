- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
VAR Bola Branca
Nota 3 para Luís Godinho. “Sem influência no resultado”
21 mar, 2026 - 21:50
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Benfica – V. Guimarães.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Benfica – V. Guimarães, partida da jornada 27 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “não teve influência no resultado”.
Na primeira parte, destaque apenas para dois lances: aos 13 minutos, Trubin chega à bola e atinge um adversário, mas o contacto era inevitável; já aos 43 minutos, Samu faz falta sobre Sudakov, mas não é lance para cartão.
Já na segunda parte nada a registar. Nota para o amarelo a Gustavo Silva.
Por tudo isto, nota 3 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Vitória, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Benfica – V. Guimarães, partida da jornada 27 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “não teve influência no resultado”.
Na primeira parte, destaque apenas para dois lances: aos 13 minutos, Trubin chega à bola e atinge um adversário, mas o contacto era inevitável; já aos 43 minutos, Samu faz falta sobre Sudakov, mas não é lance para cartão.
Já na segunda parte nada a registar. Nota para o amarelo a Gustavo Silva.
Por tudo isto, nota 3 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Vitória, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-