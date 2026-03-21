- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Santa Clara a subir, Gil Vicente a descer
21 mar, 2026 - 22:10
Vinícius marcou nos descontos. Veja o resumo da partida.
O Santa Clara derrotou o Gil Vicente, por 1-0, em partida da jornada 27 da I Liga.
O golo do triunfo foi apontado aos 90+5 por Vinícius.
Nota para a recuperação que os insulares estão a fazer na classificação, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.
Já os gilistas somam o quinto encontro seguido sem vencer e caem para o sexto lugar da classificação.
Após esta vitória, o Santa Clara soma agora 28 pontos, contra 42 da equipa de Barcelos.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
Comentários