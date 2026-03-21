  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
I Liga

Santa Clara a subir, Gil Vicente a descer

21 mar, 2026 - 22:10

Vinícius marcou nos descontos. Veja o resumo da partida.

O Santa Clara derrotou o Gil Vicente, por 1-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

O golo do triunfo foi apontado aos 90+5 por Vinícius.

Nota para a recuperação que os insulares estão a fazer na classificação, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Já os gilistas somam o quinto encontro seguido sem vencer e caem para o sexto lugar da classificação.

Após esta vitória, o Santa Clara soma agora 28 pontos, contra 42 da equipa de Barcelos.

Veja o resumo da partida:

Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
