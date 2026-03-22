I Liga
Bacci sai do Tondela
22 mar, 2026 - 22:03
Clube nega violência entre o técnico e o presidente da SAD.
O Tondela oficializa a saída do treinador Cristiano Bacci.
O clube nega, no entanto, "qualquer ato de violência" entre o técnico e Gilberto Coimbra, presidente da SAD.
"Negamos, de forma clara e inequívoca, qualquer ato de violência que tenha ocorrido ontem entre o treinador Cristiano Bacci e o Presidente Gilberto Coimbra; O sucedido não foi mais do que uma troca de palavras acesa, num contexto de tensão emocional - como em tantos outros casos no futebol - mas que, em momento algum, resvalou para o confronto físico”, escreve o clube.
O Tondela empatou 0-0 contra o AVS e Bacci não resistiu aos maus resultados.
De recordar que a equipa tondelense está no 17.º lugar, com 20 pontos, a dois do playoff e a quatro da “salvação”.
