Custódio. "Queríamos lutar pelos três pontos"

O treinador do Alverca, Custódio Castro, lamenta os erros cometidos pela equipa e sublinha a importância da permanência.

A partida

"Era um jogo importante. Queríamos lutar pelos três pontos. Tínhamos definido a pressão, os gatilhos, mas com o desenrolar do jogo fomos perdendo energia, o que se torna estranho. Essa tem sido a nossa luta, independentemente de sabermos que ia ser difícil. Independentemente de termos uma ou outra oportunidade, se olharmos para os dois golos, que foram um pouco consentidos... isto abala qualquer equipa. Acabou por abalar-nos, mas dizer claramente que foi o resultado justo"

Chiquinho

"Claro que tínhamos essa parte estratégica, mas parece que funcionou ao contrário. Jogámos contra uma equipa e o resultado foi justo"

Rio Ave, próximo adversário

"Faltam sete jogos. Agora é importante recuperar e curar as inconsistências que vão acontecendo, principalmente nos jogos em casa. É muito importante estarmos junto, cidade e adeptos. depois desta pausa é importante descansar. Estamos perto do objetivo, mas não está feito. E temos um jogo importante em Vila do Conde"

O Alverca perdeu 4-1 contra o Sporting em partida da jornada 27 da I Liga.