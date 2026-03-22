- 20 mar, 2026
Nota 3 para João Pinheiro. “Penálti bem revertido”
22 mar, 2026 - 21:35
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no Alverca – Sporting.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a João Pinheiro, árbitro do Alverca - Sporting, partida da jornada 27 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi “positiva e tranquila” a exibição dos árbitros.
Nota especial para a boa decisão, com apoio do VAR, de reverter o penálti assinalado a favor do Sporting.
Sem outros lances de especial análise, nota 3 para João Pinheiro.
Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Alverca, por 4-1.
