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I Liga
Rio Ave consegue terceira vitória consecutiva
22 mar, 2026 - 18:10
Partida teve três golos. Veja o resumo da partida.
O Rio Ave venceu o Estoril, na Amoreira, por 2-1, em partida da jornada 27 da I Liga.
Na partida deste domingo até foram os canarinhos a marcar primeiro, por Ferro, aos 16 minutos.
No entanto, os visitantes deram a volta ao marcador, com tentos de Brabec, aos 54, e Blesa, aos 74, de grande penalidade.
Os vilacondenses estão em subida na classificação e conseguem a terceira vitória consecutiva.
A formação de Vila do Conde subiu ao 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Estoril mantém os 37.
Veja o resumo da partida:
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