Rio Ave consegue terceira vitória consecutiva

O Rio Ave venceu o Estoril, na Amoreira, por 2-1, em partida da jornada 27 da I Liga.

Na partida deste domingo até foram os canarinhos a marcar primeiro, por Ferro, aos 16 minutos.

No entanto, os visitantes deram a volta ao marcador, com tentos de Brabec, aos 54, e Blesa, aos 74, de grande penalidade.

Os vilacondenses estão em subida na classificação e conseguem a terceira vitória consecutiva.

A formação de Vila do Conde subiu ao 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Estoril mantém os 37.

Veja o resumo da partida: