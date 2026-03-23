- Bola Branca 18h16
- 23 mar, 2026
-
Dérbi entre Sporting e Benfica já tem data
23 mar, 2026 - 21:27
Liga de Clubes divulgou o calendário das próximas três jornadas.
O dérbi entre Sporting e Benfica, para a 30.ª jornada da I Liga, vai ser disputado no domingo, dia 19 de abril, às 18h00. A Liga Portugal anunciou, em comunicado, o calendário das próximas três jornadas do campeonato, a decorrer a seguir à pausa para as seleções.
Jornada 28
Sexta-feira, 3 de abril
Gil Vicente FC – AFS, 15h30 - SportTV
Vitória SC – CD Tondela, 18h00 - SportTV
Sporting CP – Santa Clara, 20h30 - SportTV
Sábado, 4 de abril
CD Nacional – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV
Rio Ave FC – FC Alverca, 18h00 - SportTV
Moreirense FC – SC Braga, 18h00 - TVI/V+
FC Porto – FC Famalicão, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 6 de abril
FC Arouca – Estoril Praia, 18h45 – SportTV
Casa Pia AC – SL Benfica, 20h45 - SportTV
Jornada 29
Sexta-feira, 10 de abril
FC Famalicão – Moreirense FC, 20h15 - SportTV
Sábado, 11 de abril
AFS – Vitória SC, 15h30 - SportTV
Santa Clara – Rio Ave FC, 18h00 - SportTV
Estrela Amadora – Sporting CP, 20h30 - SportTV
Domingo, 12 de abril
FC Alverca – Casa Pia AC, 15h30 - SportTV
SC Braga – FC Arouca, 18h00 - SportTV
SL Benfica – CD Nacional, 18h00 - BTV
Estoril Praia – FC Porto, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 13 de abril
CD Tondela – Gil Vicente FC, 20h45 - SportTV
Jornada 30
Sexta-feira, 17 de abril
Rio Ave FC – AFS, 20h15 – SportTV
Sábado, 18 de abril
CD Nacional – FC Alverca, 15h30 - SportTV
Casa Pia AC – Santa Clara, 18h00 - SportTV
Gil Vicente FC – Vitória SC, 20h30 - SportTV
Domingo, 19 de abril
FC Arouca – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV
Sporting CP – SL Benfica, 18h00 - SportTV
FC Porto – CD Tondela, 20h30 - SportTV
SC Braga – FC Famalicão, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 20 de abril
Moreirense FC – Estoril Praia, 20h45 - TVI/V+
