  Bola Branca
  • 23 mar, 2026
Dérbi entre Sporting e Benfica já tem data

23 mar, 2026 - 21:27

Liga de Clubes divulgou o calendário das próximas três jornadas.

O dérbi entre Sporting e Benfica, para a 30.ª jornada da I Liga, vai ser disputado no domingo, dia 19 de abril, às 18h00. A Liga Portugal anunciou, em comunicado, o calendário das próximas três jornadas do campeonato, a decorrer a seguir à pausa para as seleções.

Jornada 28

Sexta-feira, 3 de abril

Gil Vicente FC – AFS, 15h30 - SportTV

Vitória SC – CD Tondela, 18h00 - SportTV

Sporting CP – Santa Clara, 20h30 - SportTV

Sábado, 4 de abril

CD Nacional – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV

Rio Ave FC – FC Alverca, 18h00 - SportTV

Moreirense FC – SC Braga, 18h00 - TVI/V+

FC Porto – FC Famalicão, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 6 de abril
FC Arouca – Estoril Praia, 18h45 – SportTV

Casa Pia AC – SL Benfica, 20h45 - SportTV

Jornada 29


Sexta-feira, 10 de abril

FC Famalicão – Moreirense FC, 20h15 - SportTV

Sábado, 11 de abril

AFS – Vitória SC, 15h30 - SportTV

Santa Clara – Rio Ave FC, 18h00 - SportTV

Estrela Amadora – Sporting CP, 20h30 - SportTV

Domingo, 12 de abril

FC Alverca – Casa Pia AC, 15h30 - SportTV

SC Braga – FC Arouca, 18h00 - SportTV

SL Benfica – CD Nacional, 18h00 - BTV

Estoril Praia – FC Porto, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 13 de abril

CD Tondela – Gil Vicente FC, 20h45 - SportTV

Jornada 30

Sexta-feira, 17 de abril

Rio Ave FC – AFS, 20h15 – SportTV

Sábado, 18 de abril

CD Nacional – FC Alverca, 15h30 - SportTV

Casa Pia AC – Santa Clara, 18h00 - SportTV

Gil Vicente FC – Vitória SC, 20h30 - SportTV

Domingo, 19 de abril
FC Arouca – Estrela Amadora, 15h30 - SportTV

Sporting CP – SL Benfica, 18h00 - SportTV

FC Porto – CD Tondela, 20h30 - SportTV

SC Braga – FC Famalicão, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 20 de abril

Moreirense FC – Estoril Praia, 20h45 - TVI/V+

