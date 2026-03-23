Nota 4 para António Nobre. “Bem nos lances capitais”

23 mar, 2026 - 00:01

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Sp. Braga – FC Porto.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a António Nobre, árbitro do Sp. Braga – FC Porto, em partida da jornada 27 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “esteve bem nos lances capitais”.

Na primeira parte há dois lances muito reclamados pelos dragões mas, segundo Tiago Antunes, são bem decididos pela equipa de arbitragem.

Aos 16 minutos, o amarelo a Lagerbielke é bem mostrado. “Há um braço, mas sem intenção e não bate na cara”.

Já Niakaté viu amarelo num lance com Gul. É bem mostrado porque “a bola não está controlada” e ainda havia outro defesa arsenalista.

Resumindo, “mostrou presença, transmitiu autoridade”, mas, no segundo tempo, “ficaram três amarelos por mostrar”.

Por tudo isto, “nota 4, com cheiro a 5” para António Nobre.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

