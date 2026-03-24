FPF agrava sanções para violência contra árbitros, pirotecnia e discriminação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai alterar o Regulamento Disciplinar, com efeito em 2026/27, para agravamento das sanções em casos de violência contra árbitros, pirotecnia, discriminação e não só.

A notícia sai da reunião de emergência da FPF com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), esta terça-feira, na Cidade do Futebol, "devido aos episódios de violência contra equipas de arbitragem ocorridos nos últimos dias".

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O presidente da APAF, José Borges, foi informado de que a FPF "vai apresentar, de forma imediata, alterações ao Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol para a temporada 2026/27".

"Exorta a serem também adotadas pelo futebol profissional e futebol distrital, respeitando sempre o princípio da autorregulação das instituições. Estas propostas, já aprovadas em reunião de Direção da passada segunda-feira, 23 de março, visam a promoção de um ambiente mais seguro para adeptos e intervenientes do jogo", lê-se no site da FPF.

São estas as violações regulamentares que terão sanções agravadas: agressões e declarações ofensivas e caluniosas, especialmente contra árbitros; declarações ofensivas e "manifestamente contrárias aos princípios desportivos", entre dirigentes e organizações desportivos, como autores e alvo; comportamentos discriminatórios dos adeptos, em concreto racismo, xenofobia ou qualquer outro tipo de discriminação; posse e uso de material pirotécnico.

APAF "muito preocupada"

Citado no comunicado da FPF, José Borges admite que "os últimos episódios deixaram a APAF muito preocupada".

"A APAF, esta temporada, tem trabalhado e sensibilizado para uma mudança de paradigma. Essa mudança tem de passar por mudanças regulamentares, com um quadro disciplinar que penalize de forma mais efetiva estes casos. A colaboração com a FPF tem sido total e agradecemos ao presidente Pedro Proença e a toda a sua estrutura pelo compromisso. As alterações ao Regulamento Disciplinar nas provas organizadas pela FPF são disso exemplo", diz.

O presidente da APAF espera "que a Liga Portugal e o futebol profissional estejam em sintonia e que também apresentem as suas propostas de alterações em Assembleia Geral": "Seria um passo decisivo."



Campanha "Stop à Violência"

Também citado em comunicado, o presidente da FPF, Pedro Proença, classifica os "episódios das últimas semanas" como "lamentáveis".

"Mais do que reflexão, merecem ação. Estas alterações ao Regulamento Disciplinar das provas organizadas pela FPF, já na próxima época, são um primeiro passo rumo a um futebol mais seguro. Esperamos que o futebol profissional e o futebol distrital acompanhem nestas alterações que são determinantes para o futuro", sublinha.

Da reunião saiu, também, a organização de uma "campanha conjunta contra a violência no futebol", marcada para 25 e 26 de abril. A campanha "Stop à Violência" terá lugar nos jogos das competições organizadas pela FPF, que convida a Liga Portugal e as associações distritais e regionais a juntar-se.