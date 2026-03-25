Artur Soares Dias condena ataques contra árbitros

O antigo árbitro de futebol Artur Soares Dias condena os recentes episódios de violência contra arbitragem, ambicionando que João Pinheiro lhe suceda nas grandes competições internacionais.

"É bom trazer para a atualidade esses lamentáveis factos que têm vindo a ocorrer fim de semana após fim de semana. Não são episódios novos, já ocorrem há muitos anos, mas, se calhar, sem se dar a devida relevância", afirmou Artur Soares Dias, à margem da conferência ion, em Cascais.

O ex-árbitro, de 46 anos, responsabilizou a "impunidade regulamentar ou a falta de coragem de aplicar os regulamentos" nestes incidentes.

"Esta incompetência pode prejudicar um fenómeno, um negócio que é o futebol português", vincou, apelando, mesmo perante a impunidade, à resistência dos árbitros: "Mantenham-se resilientes, mantenham-se com coragem, não desistam, porque toda a gente fala da carência que existe de árbitros, mas eu gostava de saber quem é que quer ir para árbitro".

Para Soares Dias, "nada disto faz sentido", por ocorrer no contexto futebolístico.

"Estamos a falar de desporto, de ética, de correção e, por isso, a minha palavra para os árbitros e a minha palavra para realçar estes fatores, como ética, correção, idoneidade, que é aquilo que eu acho que sempre deveria existir no futebol português", referiu.

Os árbitros defendem "melhores condições para conseguir desempenhar melhor o papel", salvaguardando, mesmo assim, que o atual elenco do setor está preparado para a fase decisiva das competições.

"Eu diria que estão plenamente conscientes daquilo que é a adversidade que existe, da pressão que existe, e também já estão habituados. Isso não ajuda ao seu desempenho, por isso devem ser criadas condições para eles serem melhores", avisou.

Depois de ter estado nos últimos Europeus, em 2021 e 2024, e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, também disputados no ano seguinte devido à pandemia de covid-19, Soares Dias expressou o desejo que Portugal volte a ter árbitros em grandes competições, através de João Pinheiro, recordando as palavras do treinador do Benfica, José Mourinho, sobre uma eventual vitória do Sporting na Liga dos Campeões.

"Eu desejo, ao contrário do Mourinho, que o João Pinheiro vá à próxima competição europeia. Eu gostava que o João Pinheiro tivesse esse sucesso. Eu, felizmente, tive essa oportunidade. Não uma vez, mas várias, felizmente, e gostava que agora o João tivesse essa oportunidade, também para valorizar o nosso desporto e o nosso país", concluiu Soares Dias, que pôs termo à carreira após dirigir a final da Liga Conferência 2023/24 e ter estado no Euro2024.