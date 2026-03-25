Ausência do Benfica da Liga Centralização nunca colocou em causa o processo, garante Reinaldo Teixeira

O presidente da Liga Portugal assegurou esta quarta-feira o cumprimento dos prazos para a centralização dos direitos audiovisuais e a manutenção do diálogo com o Benfica, apesar da saída do clube da empresa responsável pelo processo "Felizmente, [o processo] tem avançado muito. Temos tido a cooperação e diálogos permanentes com todos os clubes, com todas as sociedades desportivas, e temos tido uma interação grande e muito eficiente com a Autoridade da Concorrência (AdC)", afirmou Reinaldo Teixeira, à margem da conferência ion, em Cascais. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O Benfica suspendeu o seu lugar na Liga Centralização, empresa responsável pela concretização do processo a partir de 2028/29, mas manteve-se sempre como parceiro da negociação, segundo o presidente da Liga Portugal.

"Na altura, o Benfica saiu da Liga Centralização, foi uma decisão que teve, mas mantemos sempre a informação e a articulação com o Benfica, assim como com as demais redes desportivas", vincou o dirigente.

Para Reinaldo Teixeira, a ausência do clube encarnado da Liga Centralização nunca colocou em causa o processo, porque manteve, depois disso, "um discurso muito cordial", tendo, inclusivamente, "sido informado e, até, cooperado com as resoluções".

"Nós estamos a trabalhar em conjunto com todas as sociedades desportivas. E, como disse, estou convencido, a LPFP está convencida de que o processo de centralização vai ser honrado, vai ser cumprido", sublinhou, prometendo que, em breve, vai ser apresentada a "chave de distribuição dos valores que está a ser trabalhada".

Na mesma ocasião, em declarações aos jornalistas, Reinaldo Teixeira condenou os recentes atos de violência com árbitros de futebol e lamentou, também, a crispação entre os grandes, em ambos os casos preconizando a "valorização do espetáculo dentro das quatro linhas".

Gorada a aprovação do mecanismo de distribuição das verbas da UEFA pelos clubes da II Liga, Reinaldo Teixeira confirmou que o desafio de conseguir mais receitas é o foco, desde o primeiro dia.