Felgueiras oficializa Rui Ferreira como novo treinador

Rui Ferreira é o novo treinador do Felgueiras, sucedendo a Agostinho Bento no comando da equipa da II Liga, informa o emblema nortenho nas redes sociais.

O técnico, de 52 anos, regressa ao clube que treinou na época 2020/21, quando disputava o Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão do futebol português.

Rui Ferreira assume o comando dos felgueirenses numa altura em que ocupam o 13.º lugar, com 30 pontos, um ponto acima do 16.º classificado, Farense, em posição de acesso ao play-off de manutenção, a sete jornadas do fim.

O treinador natural de Espinho também já orientou Boavista (2010/11), Nogueirense (2011/12), Sporting de Espinho (2011/12), equipa principal do Feirense (2020/21 a 2022/23) e a sub-23 (2019/20), o Torreense (2023/24), o Académico de Viseu (2024/25) e ainda o AVS, que valeu a sua estreia como técnico na I Liga, também na época transata.