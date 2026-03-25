Governo confirma reforço de cinco milhões de euros para o Desporto

O Governo vai fazer um reforço extraordinário de cinco milhões de euros (ME) para financiar o Desporto, confirmou na terça-feira o ministério da Cultura, Juventude e Desporto, em comunicado.

Este valor, que tinha sido revelado na segunda-feira pela ministra Margarida Balseiro Lopes, na gala Voz do Desporto, acresce aos 62 ME que já tinham sido acrescentados pelo Governo e que seriam para ser distribuídos até 2028.

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De acordo com o ministério, dois milhões de euros vão ser para “reforçar o apoio às atividades regulares das federações desportivas e dos Comités Olímpico e Paralímpico”, com um valor igual a ser atribuído ao apoio ao Alto Rendimento e às seleções nacionais, com um ME a servir “para reconhecer e apoiar os resultados de excelência alcançados por atletas e seleções portuguesas nas principais competições internacionais”.

O Governo assegura que “pretende promover um modelo de financiamento mais equilibrado e ajustado à realidade atual do sistema desportivo, valorizando o trabalho das federações e reforçando o apoio a atletas, clubes e modalidades em todo o território”.

Citada pelo ministério da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes considerou que “o reforço de investimento representa um compromisso claro com a valorização do desporto, enquanto pilar essencial para a coesão social, a saúde pública e a afirmação de Portugal no mundo”.