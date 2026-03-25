Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo confirma reforço de cinco milhões de euros para o Desporto

25 mar, 2026 - 09:09 • Lusa

Dois milhões de euros vão federações desportivas e Comités Olímpico e Paralímpico, com um valor igual a ser atribuído ao apoio ao Alto Rendimento e às seleções nacionais.

A+ / A-

O Governo vai fazer um reforço extraordinário de cinco milhões de euros (ME) para financiar o Desporto, confirmou na terça-feira o ministério da Cultura, Juventude e Desporto, em comunicado.

Este valor, que tinha sido revelado na segunda-feira pela ministra Margarida Balseiro Lopes, na gala Voz do Desporto, acresce aos 62 ME que já tinham sido acrescentados pelo Governo e que seriam para ser distribuídos até 2028.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o ministério, dois milhões de euros vão ser para “reforçar o apoio às atividades regulares das federações desportivas e dos Comités Olímpico e Paralímpico”, com um valor igual a ser atribuído ao apoio ao Alto Rendimento e às seleções nacionais, com um ME a servir “para reconhecer e apoiar os resultados de excelência alcançados por atletas e seleções portuguesas nas principais competições internacionais”.

O Governo assegura que “pretende promover um modelo de financiamento mais equilibrado e ajustado à realidade atual do sistema desportivo, valorizando o trabalho das federações e reforçando o apoio a atletas, clubes e modalidades em todo o território”.

Citada pelo ministério da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes considerou que “o reforço de investimento representa um compromisso claro com a valorização do desporto, enquanto pilar essencial para a coesão social, a saúde pública e a afirmação de Portugal no mundo”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda