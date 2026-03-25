Maria Eduarda Silva apita final da Taça da Liga
25 mar, 2026 - 21:08
Partida entre Torreense e Valadares Gaia.
A árbitra Maria Eduarda Silva foi nomeada pelo Conselho de Arbitragem para dirigir a final da Taça da Liga Feminina de futebol, que vai colocar frente a frente Torreense e Valadares Gaia.
Maria Eduarda Silva, de Braga, vai ser auxiliada por Rafaela Almeida e Dulce Soares. Leonor Paiva é a VAR.
A partida vai ser disputada às 19h00 de sábado, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.
- Bola Branca 18h15
- 25 mar, 2026
-
