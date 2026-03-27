I Liga
FC Porto – Moreirense com arbitragem insatisfatória
27 mar, 2026 - 21:14
Notas divulgadas pelo Conselho de Arbitragem.
A arbitragem (Carlos Macedo) e a videoarbitragem (Cláudia Ribeiro) do FC Porto – Moreirense foram consideradas insatisfatórias pelo Conselho de Arbitragem.
Notas das arbitragens da 26ª jornada
V. Guimarães - Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente - Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Arouca - Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Nacional - Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AVS - Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave - Estrela Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Porto - Moreirense
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
