I Liga

FC Porto – Moreirense com arbitragem insatisfatória

Notas divulgadas pelo Conselho de Arbitragem.

A arbitragem (Carlos Macedo) e a videoarbitragem (Cláudia Ribeiro) do FC Porto – Moreirense foram consideradas insatisfatórias pelo Conselho de Arbitragem.

Notas das arbitragens da 26ª jornada

V. Guimarães - Famalicão

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Gil Vicente - Alverca

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Arouca - Benfica

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Nacional - Estoril

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

AVS - Santa Clara

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Rio Ave - Estrela Amadora

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

FC Porto - Moreirense

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

