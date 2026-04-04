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I Liga
Alverca vence Rio Ave
04 abr, 2026 - 20:54
Partida teve três golos. Veja o resumo do jogo.
O Alverca derrota o Rio Ave, por 2-1, em partida da jornada 28 da I Liga.
Figueiredo e Sandro Lima marcaram para a equipa da casa.
Por sua vez, Blesa descontou para os visitantes.
Os ribatejanos regressam assim aos triunfos, nove jornadas depois.
Já os vilacondenses perdem, após três vitórias seguidas.
Com este triunfo, o Alverca sobe aos 32 pontos e ultrapassa precisamente o Rio Ave (que mantém 30).
Veja o resumo da partida:
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