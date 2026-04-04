Braga derrota Moreirense
04 abr, 2026 - 20:36
Fran Navarro marcou o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.
O Sp. Braga vence o Moreirense, por 1-0, em partida da jornada 28 da I Liga.
O único golo da partida foi marcado pelo arsenalista Fran Navarro.
Com este triunfo, os guerreiros do Minho chegam aos 49 pontos no campeonato.
Já os cónegos, que somaram a terceira derrota seguida, mantêm os 35 pontos.
Veja o resumo da partida:
