Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Famalicão

Hugo Oliveira. “Tenho de tirar chapéu aos meus rapazes”

04 abr, 2026 - 23:10

O Famalicão empatou 2-2 no Dragão, em partida da jornada 28 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, mostra-se feliz com a exibição dos seus jogadores e com a qualidade da partida no Dragão.

A partida

"Tenho de tirar chapéu aos meus rapazes. Tivemos jogadores com exibições fantásticas. Com a idade que eles têm e a capacidade que têm para ler o jogo. O [Gustavo] Sá, por exemplo, com e sem bola. A capacidade interpretativa muito, muito boa. Um grandíssimo jogo de futebol, entre o FC Porto e o Famalicão. Que lindo jogo de futebol. O desenvolvimento desta ideia de jogo corajosa, destes jogadores. Os rapazes mereciam esta alegria no final por tudo o que trabalhavam."

Golo sofrido nos descontos

"Falamos todos os dias de fome. O que nos alimenta na vida e no trabalho é viver emoções, não sobrevivendo e ver o que a vida dá. Não, ambição no máximo, esfomeados por tudo. Há jogo até ao final e nós acreditamos sempre. Sentimos que dava qualquer coisa. Quantas defesas fez o nosso guarda-redes? Quantas defesas fez o guarda-redes do FC Porto? Agora, sem tirar mérito a um adversário fortíssimo, que está em primeiro com muito mérito, com muita capacidade tática e que também é esfomeado. A vida é feita destes momentos. Para mim, o sábado de Páscoa é um dia muito especial para o futebol. As minhas memórias dos sábados de Páscoa são de ir com o meu pai ver a bola. Um dia vão lembrar-se do Famalicão que jogou de peito aberto com o FC Porto e no fim empatou."

Discurso ao intervalo

"Acreditamos sempre no que vem aí. A primeira parte foi para analisar. Estávamos a chegar muito distantes, tínhamos de chegar a essas fases de finalização muito mais por dentro. O FC Porto, naturalmente, foi crescendo pelo poder que foi entrando a partir do banco. Depois de o FC Porto fazer o golo não podia estar acabado. O golo do empate é algo trabalhado. Saímos daqui com este resultado, mas não era o mais importante, era sim jogarmos aqui o nosso jogo."

Calendário difícil até ao final

"Nós não nos assustamos nunca. Quem estiver atento ao nosso campeonato, nunca estivemos assustados. O que tiramos daqui? Um momento de felicidade para os nossos adeptos. A vida é feita de viver momentos."

O FC Porto e o Famalicão empataram 2-2 em partida da jornada 28 da I Liga depois de um jogo intenso que teve dois tentos nos descontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?