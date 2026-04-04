Nacional volta às vitórias às custas do Estrela
04 abr, 2026 - 17:37
Ramirez e Bóia marcaram. Veja o resumo da partida.
O Nacional derrotou o Estrela Amadora, por 2-0, em partida da jornada 28 da I Liga.
Os golos dos insulares foram apontados por Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.
Os madeirenses, que vinham de oito jogos sem ganhar, somam agora 25 pontos.
Já o Estrela mantém os 28 pontos.
Veja o resumo da partida:
