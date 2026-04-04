- Bola Branca 12h45
- 02 abr, 2026
I Liga
Título relançado? O que falta jogar aos três grandes
04 abr, 2026 - 23:41 • Carlos Calaveiras
Veja o calendário de FC Porto, Sporting e Benfica até final da temporada.
O FC Porto tropeçou em casa diante do Famalicão, numa jornada em que o Sporting venceu. Está ao rubro a luta pelo campeonato.
FC Porto (1.º/73 pontos/28 jogos):
Estoril (f)
Tondela (c)
E. Amadora (f)
Alverca (c)
AVS (f)
Santa Clara (c)
Sporting (2.º/68 pontos/27 jogos):
Tondela (c)
E. Amadora (f)
Benfica (c)
AVS (f)
Vitória Guimarães (c)
Rio Ave (f)
Gil Vicente (c)
Benfica (3.º/65 pontos/27 jogos):
Casa Pia (f)
Nacional (c)
Sporting (f)
Moreirense (c)
Famalicão (f)
Sp. Braga (c)
Estoril (f)
