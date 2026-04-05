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II Liga

Empate sem golos entre Leiria e Lourosa

05 abr, 2026 - 20:27

Partida da jornada 28 disputou-se este domingo de Páscoa.

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A União de Leiria e o Lusitânia de Lourosa empataram 0-0, em partida da jornada 28 da II Liga.

Os donos da casa (emprestada em Tondela) desperdiçaram várias ocasiões de golo e não conseguiram bater Vítor Hugo, guarda-redes de Lourosa.

Este empate deixa a equipa do Lis mais longe do lugar de play-off de subida. Está em quarto com 45 pontos, os mesmos do Torreense, que, no entanto, tem um jogo a menos.

Marítimo e Académico Viseu estão em posição de subida, com 57 e 50 pontos, respetivamente.

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