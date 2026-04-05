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Sorriso sobre Alberto Costa. “Cuspiu-me, vou fazer o quê?”

05 abr, 2026 - 17:15 • Carlos Calaveiras

Incidente entre os dois jogadores aconteceu ao minuto 86 da partida do Dragão.

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O extremo Sorriso contraria Alberto Costa após o incidente entre os dois no FC Porto – Famalicão.

Depois de o defesa portista ter garantido que não cuspiu no jogador brasileiro, Sorriso deixa a sua versão dos acontecimentos.

Segundo “A Bola”, depois seguida por outros meios de comunicação portugueses, Sorriso participou numa live de uma rede social e referiu: “Cuspiu-me, vou fazer o quê?”.

O lance entre Alberto Costa e Sorriso foi perto da linha lateral, aos 86 minutos. O jogador dos dragões fez uma falta, o extremo dos minhotos ficou com a bola e há um movimento do lateral com a boca: cuspidela ou apenas palavras?

Dentro das quatro linhas, FC Porto e Famalicão empataram 2-2.

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