- Bola Branca 12h45
- 02 abr, 2026
-
Famalicão
Sorriso sobre Alberto Costa. “Cuspiu-me, vou fazer o quê?”
05 abr, 2026 - 17:15 • Carlos Calaveiras
Incidente entre os dois jogadores aconteceu ao minuto 86 da partida do Dragão.
O extremo Sorriso contraria Alberto Costa após o incidente entre os dois no FC Porto – Famalicão.
Depois de o defesa portista ter garantido que não cuspiu no jogador brasileiro, Sorriso deixa a sua versão dos acontecimentos.
Segundo “A Bola”, depois seguida por outros meios de comunicação portugueses, Sorriso participou numa live de uma rede social e referiu: “Cuspiu-me, vou fazer o quê?”.
O lance entre Alberto Costa e Sorriso foi perto da linha lateral, aos 86 minutos. O jogador dos dragões fez uma falta, o extremo dos minhotos ficou com a bola e há um movimento do lateral com a boca: cuspidela ou apenas palavras?
Dentro das quatro linhas, FC Porto e Famalicão empataram 2-2.
- Bola Branca 12h45
- 02 abr, 2026
-