Álvaro Pacheco: "Ficou perto, não conseguimos três pontos mas é mais um na nossa caminhada"

Álvaro Pacheco enaltece a exibição do Casa Pia diante do Benfica. Um jogo que, apesar do empate (1-1), acredita que a sua equipa podia ter ganhado.

Análise: "Foi uma grande resposta [ao golo sofrido]. A equipa tem vindo a crescer. Em casa, estamos uma equipa muito forte. Ainda não perdemos e já ganhámos ao Porto e ao Arouca, e agora empatámos com o Benfica. Realçar a exibição, fomos capazes de dividir o jogo. Sabíamos que íamos ter de ser uma equipa muito compacta, serena, humilde e unida para passar as dificuldades que o Benfica nos iria provocar. E depois nós nunca perdermos aquilo que nos caracteriza: a ambição de chegar ao golo, discutir o jogo e conquistar os três pontos. Foi com essa intenção que viemos aqui, para discutir o jogo. Sabíamos que se ganhássemos, principalmente no duelo ofensivo, ganhar a a primeira bola e levássemos o Benfica para onde se sentia mais desconfortável, que era no seu meio-campo defensivo, conseguiríamos criar desequilíbrios. Foi isso que tentámos fazer o jogo todo, mesmo depois de ter sofrido o golo, quando o jogo estava equilibrado. A equipa teve uma grande reação, foi atrás do resultado, acreditou. Eu acreditava muito, e passei isto aos jogadores, que nós éramos capazes de ganhar este jogo. Ficou perto, não conseguimos três, mas foi mais um ponto na nossa caminhada. É só mais um ponto, faltam sete finais."

Manutenção: "Temos de perceber que quando vamos para o jogo e perdemos a nossa essência, a nossa identidade, dificilmente podemos discutir os pontos. Agora, quando somos casa-pianos e defendemos os valores dos casa-pianos, podemos discutir qualquer jogo. Temos sete finais e, sendo casa-pianos, não tenho dúvidas de que vamos atingir os nossos objetivos."