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Arouca dá a volta ao Estoril e sobe ao top-10 da I Liga

06 abr, 2026 - 17:24 • Lusa

Estorilistas estiveram duas vezes em vantagem, mas os arouquenses não só conseguiram responder, como operar a reviravolta.

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O Arouca venceu o Estoril Praia, por 3-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa, esta segunda-feira, numa partida em que esteve a perder por duas vezes.

Em Arouca, o Estoril Praia esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xeka, aos três minutos, e do marroquino Begraoui, aos 32, mas a formação da casa conseguiu responder e passar para a frente do marcador com tentos dos espanhóis Barbero, aos 13, Jose Fontán, aos 45+2, e Pablo Gozálbez, aos 55.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Arouca está em 10.º lugar, com 32 pontos, mais longe dos lugares de despromoção, enquanto o Estoril Praia somou a segunda derrota seguida e está em sétimo, com 37.

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