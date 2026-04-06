- Bola Branca 18h15
- 06 abr, 2026
-
I Liga
Arouca dá a volta ao Estoril e sobe ao top-10 da I Liga
06 abr, 2026 - 17:24 • Lusa
Estorilistas estiveram duas vezes em vantagem, mas os arouquenses não só conseguiram responder, como operar a reviravolta.
O Arouca venceu o Estoril Praia, por 3-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa, esta segunda-feira, numa partida em que esteve a perder por duas vezes.
Em Arouca, o Estoril Praia esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xeka, aos três minutos, e do marroquino Begraoui, aos 32, mas a formação da casa conseguiu responder e passar para a frente do marcador com tentos dos espanhóis Barbero, aos 13, Jose Fontán, aos 45+2, e Pablo Gozálbez, aos 55.
Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Arouca está em 10.º lugar, com 32 pontos, mais longe dos lugares de despromoção, enquanto o Estoril Praia somou a segunda derrota seguida e está em sétimo, com 37.
- Bola Branca 18h15
- 06 abr, 2026
-