VAR Bola Branca
Nota 3 para Hélder Carvalho, que acertou nos lances capitais
07 abr, 2026 - 00:35 • Redação
VAR Bola Branca elogia prestação do árbitro do Casa Pia 1-1 Benfica.
O VAR Bola Branca Tiago Rocha atribui Nota 3 à prestação de Hélder Carvalho no Casa Pia 1-1 Benfica, da jornada 28 da I Liga.
"Arbitragem discreta por parte de Hélder Carvalho. Pouco volume de trabalho, jogadores não complicaram", considera. Também não houve influência no resultado, dado que Carvalho acertou nos lances capitais.
Minuto 25: "David Sousa joga a bola e corta para pontapé de canto, e Bah deixa-se cair ao sentir o contacto."
Minuto 25: "Nesse canto, David Sousa cabeceia a bola para o solo, esta ressalta e vai bater no braço, que está completamente colado ao corpo. Muito bem decidido."
Minuto 68: "Larrazabal queixa-se de falta de Schjelderup, não há qualquer falta. Golo bem validado."
Minuto 72: "Lapso do árbitro, há uma falta bem assinalada, mas fica por mostrar amarelo a Larrazabal."
Minuto 85: "Bem mostrado o cartão amarelo a Sequeira."
Minuto 92: "Não há qualquer penálti por mão na bola, é até Anísio que faz falta sobre Diogo Sousa."
