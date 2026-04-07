Nota 3 para Hélder Carvalho, que acertou nos lances capitais

07 abr, 2026 - 00:35 • Redação

VAR Bola Branca elogia prestação do árbitro do Casa Pia 1-1 Benfica.

O VAR Bola Branca Tiago Rocha atribui Nota 3 à prestação de Hélder Carvalho no Casa Pia 1-1 Benfica, da jornada 28 da I Liga.

"Arbitragem discreta por parte de Hélder Carvalho. Pouco volume de trabalho, jogadores não complicaram", considera. Também não houve influência no resultado, dado que Carvalho acertou nos lances capitais.

Minuto 25: "David Sousa joga a bola e corta para pontapé de canto, e Bah deixa-se cair ao sentir o contacto."

Minuto 25: "Nesse canto, David Sousa cabeceia a bola para o solo, esta ressalta e vai bater no braço, que está completamente colado ao corpo. Muito bem decidido."

Minuto 68: "Larrazabal queixa-se de falta de Schjelderup, não há qualquer falta. Golo bem validado."

Minuto 72: "Lapso do árbitro, há uma falta bem assinalada, mas fica por mostrar amarelo a Larrazabal."

Minuto 85: "Bem mostrado o cartão amarelo a Sequeira."

Minuto 92: "Não há qualquer penálti por mão na bola, é até Anísio que faz falta sobre Diogo Sousa."

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

