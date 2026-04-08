David Silva no Estrela – Sporting
08 abr, 2026 - 22:55
Veja a lista completa de árbitros para a jornada 29 da I Liga.
Famalicão-Moreirense
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Ricardo Moreira
AVS-Vitória
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Sérgio Piscarreta
Santa Clara-Rio Ave
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Bruno Esteves
Estrela-Sporting
Árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira
Alverca-Casa Pia
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Silva
Braga-Arouca
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: João Casegas
Benfica-Nacional
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Paulo Barradas
Estoril-FC Porto
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Rui Oliveira
Tondela-Gil Vicente
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Bento
