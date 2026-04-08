  • Bola Branca 18h17
  • 08 abr, 2026
I Liga

David Silva no Estrela – Sporting

08 abr, 2026 - 22:55

Veja a lista completa de árbitros para a jornada 29 da I Liga.

Famalicão-Moreirense

Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Ricardo Moreira

AVS-Vitória
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Sérgio Piscarreta

Santa Clara-Rio Ave
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Bruno Esteves

Estrela-Sporting
Árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira

Alverca-Casa Pia
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Silva

Braga-Arouca
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: João Casegas

Benfica-Nacional
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Paulo Barradas

Estoril-FC Porto
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Rui Oliveira

Tondela-Gil Vicente
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Bento

Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 abr, 2026
Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)