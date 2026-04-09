Botelho da Costa espera "jogo tremendamente difícil" para o Moreirense em Famalicão

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, perspetiva um jogo “sem surpresas” a nível tático e “decidido no detalhe” com o Famalicão, na abertura da 29.ª jornada da I Liga, na sexta-feira.

Sublinhando que o treinador adversário, Hugo Oliveira, está a “fazer um trabalho notável” ao leme de um conjunto que ocupa o quinto lugar da tabela e disputa, por isso, o acesso às competições europeias, o técnico dos cónegos realça, esta quinta-feira, que os seus jogadores se deslocam a Famalicão com o objetivo de vencer.

“Independentemente de o Famalicão estar a lutar por algo mais, seria sempre um jogo tremendamente difícil. Não vai haver grandes surpresas. Vai ser um jogo decidido no detalhe. Quem for melhor no que costuma fazer terá sucesso. (…) Temos de fazer com que o detalhe do jogo caia para o nosso lado”, diz, em conferência de imprensa.

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Após a derrota com o Sporting de Braga, Vasco Botelho da Costa avisa que o jogo de sexta-feira vai exigir muita competitividade, apesar de “bastante diferente” a nível tático.

“Do ponto de vista da competitividade, temos de ser muito eficazes no momento em que saltamos à pressão. Não podemos dar o mínimo espaço, porque o Famalicão tem jogadores com capacidade para resolver problemas”, alerta.

Com o ponta de lança Yan Lincon de regresso às opções e o médio Alanzinho ainda em dúvida, o técnico, de 37 anos, considera ainda que o ciclo de seis jogos sem triunfos não pode afetar o plantel, até porque a principal motivação para trabalhar deve ser o futebol apresentado em campo e não o resultado.

A formação do concelho de Guimarães procura ainda encerrar a seca de três jornadas sem marcar, num registo de apenas sete golos na segunda volta, recorrendo às várias manobras possíveis para incomodar a defesa famalicense.

O Moreirense, oitavo classificado, com 35 pontos, defronta o Famalicão, quinto, com 46, às 20h45 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.