Empate entre minhotos abre jornada 29

O Famalicão e o Moreirense empataram 1-1 na partida que abriu a jornada 29 da I Liga.

Os visitantes marcaram primeiro, por Rodrigo Alonso, logo aos 4 minutos, na única oportunidade de toda a partida.

Já a equipa da casa pressionou, fez 18 remates, mas só conseguiu empatar por Pedro Santos, aos 71 minutos.

Dez minutos depois, o Fama teve ainda um lance para grande penalidade, mas foi revertido.

Com este empate, o Famalicão sobe aos 47 pontos, no quinto lugar à condição.

Por sua vez, os cónegos alargam a seca de vitórias, mas chegam aos 36 pontos.

Veja o resumo da partida: