- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
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I Liga
Empate entre minhotos abre jornada 29
10 abr, 2026 - 22:56
Partida teve dois golos. Veja o resumo do jogo.
O Famalicão e o Moreirense empataram 1-1 na partida que abriu a jornada 29 da I Liga.
Os visitantes marcaram primeiro, por Rodrigo Alonso, logo aos 4 minutos, na única oportunidade de toda a partida.
Já a equipa da casa pressionou, fez 18 remates, mas só conseguiu empatar por Pedro Santos, aos 71 minutos.
Dez minutos depois, o Fama teve ainda um lance para grande penalidade, mas foi revertido.
Com este empate, o Famalicão sobe aos 47 pontos, no quinto lugar à condição.
Por sua vez, os cónegos alargam a seca de vitórias, mas chegam aos 36 pontos.
Veja o resumo da partida:
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