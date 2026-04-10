Empate sem golos em Felgueiras
10 abr, 2026 - 23:26
Marítimo é o líder da II Liga.
O Felgueiras e o Paços de Ferreira empataram 0-0 em partida da jornada 29 da II Liga.
Os pacenses foram mais atacantes, mas foi a equipa da casa que teve o lance mais perigoso na primeira parte.
Já no segundo tempo houve mais intensidade de parte a parte.
Com este empate, o Felgueiras sobe aos 34 pontos e está em 13º. Por sua vez, o Paços de Ferreira soma 32 pontos.
Marítimo é o líder da II Liga.
