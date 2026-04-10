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Gil Lameiras exige ao Vitória de Guimarães "máximo respeito" pelo AVS

10 abr, 2026 - 15:16 • Lusa

Treinador quer "melhor versão" dos vitorianos, para alcançar o segundo triunfo seguido no campeonato, frente a um adversário que, apesar de ter 11 pontos, considera difícil.

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O treinador Gil Lameiras afirmou esta sexta-feira que o Vitória de Guimarães deve apresentar-se com "máximo respeito" pelo AVS, 18.º e último classificado da I Liga, em desafio da 29.ª jornada, no sábado.

O técnico, de 32 anos, realçou que os seus jogadores têm de estar na sua "melhor versão" para alcançarem o segundo triunfo seguido no campeonato, frente a um adversário que, apesar de ter 11 pontos, considera difícil.

"Esperamos um adversário difícil como todos são. A abordagem vai ser a mesma que temos contra qualquer outro adversário. Temos de ter máximo respeito pelo adversário, senão não vamos tirar o melhor partido do jogo. Temos de olhar muito para nós e de dar continuidade ao que temos vindo a fazer", disse, ao projetar o jogo marcado para as 15h30, diante de um adversário que pode ver confirmada a despromoção já nesta ronda.

Um mês após ser promovido da equipa B, que milita na Liga 3, à formação principal dos vimaranenses, Gil Lameiras realçou que os seus pupilos têm crescido a nível ofensivo e defensivo, mas ainda têm "margem para fazer mais", na sequência da goleada infligida ao Tondela (5-0).

"Apesar do resultado volumoso, sentimos que é possível fazer mais. Do ponto de vista defensivo, temos vindo a crescer muito. A equipa está mais estável. Temos de perceber que, do ponto de vista ofensivo, é possível também continuarmos a fazer muito mais. Queremos dar continuidade a essa exibição. Temos noção de que conseguimos fazer muito mais do que aquilo que fizemos no último jogo", disse.

O timoneiro confirmou que Alioune Ndoye continua ausente, devido a uma lesão muscular, e comentou o facto de Gustavo Silva ter regressado ao eixo do ataque no jogo anterior, por troca com Nélson Oliveira, que cumpriu um jogo de suspensão, e enalteceu a versatilidade do brasileiro, que marcou um golo contra os beirões.

"O Gustavo é um jogador versátil, que faz várias posições, que nos dá várias ferramentas ao longo do jogo, mas só pode ter versatilidade se a equipa o acompanhar. Todos dependemos de todos. Se a equipa não estiver bem, por mais versatilidade que o jogador tenha, as coisas não vão funcionar", afirmou.

O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 35 pontos, visita o AVS, 18.º e último, com 11, em jogo agendado para sábado, às 15h30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

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