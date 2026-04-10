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Jalen Blesa eleito melhor jogador de março da I Liga

10 abr, 2026 - 14:33 • Lusa

O avançado espanhol do Rio Ave, contratado em fevereiro, leva seis golos em oito jogos, cinco dos quais em março.

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O avançado espanhol Jalen Blesa, do Rio Ave, foi eleito o melhor jogador da I Liga em março, informou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O futebolista, de 25 anos, que chegou a Vila do Conde no início de fevereiro, proveniente do Cesena, da Série B Italiana, leva seis golos marcados em oito jogos, cinco dos quais apontados em março, de forma consecutiva entre a 25.ª e 28.ª jornadas, inclusive assinando um bis diante do Estrela da Amadora.

Blesa recolheu a preferência de 18,18% dos votos dos treinadores da I Liga, à frente de Luis Suárez, do Sporting e melhor marcador da competição (24 golos), e de Zalazar, do Sporting de Braga, ambos com 14,14%.

O avançado também foi considerado o melhor na posição na distinção da I Liga para março e Zalazar venceu na categoria de médio, enquanto Carevic e Ibrahima Ba, ambos do Famalicão, foram distinguidos como melhor guarda-redes e defesa, respetivamente.

A formação de Vila Nova de Famalicão, quinta classificada no campeonato, ainda viu ser distinguido Hugo Oliveira como melhor treinador do mês, no qual a equipa não perdeu qualquer jogo, com três vitórias e um empate.

Na II Liga, Kahraman (Académico de Viseu) foi o melhor jogador, prémio que acumulou com o de melhor médio, sendo que André Clóvis (Académico Viseu) foi o melhor avançado, Anthony (Académico Viseu) o melhor defesa e Samu Silva (Marítimo) o melhor guarda-redes. O venezuelano Ronald Molina, que orienta o Vizela, foi agraciado com o prémio de melhor treinador.

Na votação para melhor jovem jogador, Gustavo Sá, capitão do Famalicão, foi distinguido no escalão principal e Gonçalo Moreira, do Benfica B, na II Liga.

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