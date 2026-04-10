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João Henriques quer "limpar a imagem" do AVS na jornada em que pode ficar condenado

10 abr, 2026 - 15:11 • Lusa

Apesar de o AVS estar em último e poder ver confirmada a descida de divisão no final desta jornada, o treinador salienta que, "com matemática ou sem ela", a equipa quer "deixar o fantasma da pior equipa da história da Liga".

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O treinador do AVS, João Henriques, assumiu esta sexta-feira a ambição de apagar a imagem deixada no último jogo e prometeu discutir os pontos na receção ao Vitória de Guimarães, da 29.ª jornada da I Liga.

"Vamos ser uma equipa que, antes de mais, quer limpar a imagem do último jogo. Queremos ser competitivos, discutir o jogo e o resultado até ao fim, tentar não sofrer golos e voltar a marcar, algo que já não conseguimos há alguns jogos. Isso é a parte inegociável", disse João Henriques, referindo-se à derrota por 3-0 com o Gil Vicente, na ronda anterior.

Apesar de o AVS seguir no último lugar do campeonato e poder ver confirmada a descida de divisão no final desta jornada, João Henriques assegurou que, "com matemática ou sem ela, a equipa ainda tem coisas por conquistar".

"Por fora, todos começam a fazer contas, mas nós temos as nossas coisas ainda por conquistar. Queremos ultrapassar 15 pontos rapidamente, para deixar o fantasma da pior equipa da história da Liga. E, para isso, teremos de voltar a ser aquela equipa de antes de Barcelos, lutando pelos três pontos diante de uma boa equipa", referiu.

Até ao final da época, o AVS ainda vai defrontar equipas na luta pela permanência, pelas competições europeias e pelo título, desafios que vão exigir "megaseriedade".

"Teremos de ser eticamente profissionais para que não nos apontem nada", garantiu o técnico.

Sobre o Vitória de Guimarães, João Henriques reconheceu as alterações introduzidas por Gil Lameiras e deixou elogios à formação vimaranense.

"O Vitória é um clube com muita exigência em todas as épocas, tem uma equipa competente, com bons jogadores, a assimilar as novas ideias do treinador. No último jogo, foi muito pragmático e eficaz. Consolidou o quinto lugar e vai querer mantê-lo. Esperamos um Vitória forte", antecipou.

Roni está de regresso às opções de João Henriques, que apenas não poderá contar com Baroan, lesionado.

Na tabela, o AVS segue no último lugar, com 11 pontos, enquanto o Vitória é nono classificado, com os mesmos 35 do Moreirense, oitavo. As duas equipas defrontam-se no sábado, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, às 15h30, num jogo arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

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