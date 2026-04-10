Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reinaldo Teixeira

Liga pede políticas públicas ajustadas à contribuição do futebol para a economia

10 abr, 2026 - 16:15 • Lusa

As contribuições do setor para o PIB cresceram 44% e significaram 0,32% da riqueza nacional, sublinha o presidente da Liga, Reinaldo Teixeira.

A+ / A-

O contributo do futebol justifica reconhecimento institucional e políticas públicas à medida da sua importância socioeconómica, apelou esta sexta-feira o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), considerando que o setor gera riqueza, emprego, receita fiscal e notoriedade internacional.

"Os dados são inequívocos: 6.163 postos de trabalho, 956 milhões de euros (ME) de contributo para o Produto Interno Bruto (PIB) e 288 ME pagos em impostos. O futebol profissional representa 2.015 ME em ativos e 1.133 ME em receitas. A exposição mediática atinge 3.099 ME, com todos os jogos transmitidos, reforçando a dimensão nacional e internacional das três competições: I Liga, II Liga e Taça da Liga", traçou Reinaldo Teixeira, na mensagem do anuário da época 2024/25 divulgado pelo organismo.

As contribuições do setor para o PIB cresceram 44% e significaram 0,32% da riqueza nacional, após terem sido de 662 ME em 2023/24, enquanto o montante global de impostos subiu 7,5%, de 268 ME para 288 ME, num exercício em que Reinaldo Teixeira sucedeu na presidência da LPFP a Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A atual liderança, eleita em abril de 2025, assumiu internamente uma reorganização estrutural focada na valorização do produto, na eficiência e na responsabilidade de gestão, mas sempre associando as boas práticas de gestão aos valores que devem nortear todos os comportamentos, nomeadamente no desporto: 'fair play' e respeito nas suas múltiplas formas", observou.

Perante "números que confirmam crescimento económico, maior exposição mediática e impacto social relevante", Reinaldo Teixeira valorizou o "crescimento das assistências e das audiências" em torno do futebol profissional, "uma das indústrias com maior prestígio e projeção do país".

"A modernização dos sistemas de bilhética, as medidas de acessibilidade e a qualificação das zonas de convívio aproximam famílias e comunidades, elevando a experiência do adepto. A estratégia digital e de conteúdos amplia o alcance das competições, diversifica formatos e gera novas oportunidades comerciais", elencou.

O dirigente lembrou ainda os avanços no processo de centralização dos direitos audiovisuais dos jogos da I e II Ligas, que foi decretada pelo Governo em 2021 e tem aplicação prevista a partir da temporada 2028/29.

"O modelo está a ser construído de forma estruturada, assente em critérios equitativos, desportivos, sociais, audiovisuais, infraestruturais e olhando para as melhores práticas de outros mercados. A proteção da receita e o combate à pirataria são condições essenciais para garantir sustentabilidade e eficiência no médio e longo prazo", advertiu.

Reinaldo Teixeira acredita que os dados apresentados no anuário de 2024/25 ilustram "um setor mais preparado para enfrentar desafios futuros" e em afirmação como "atividade estratégica" em Portugal, com "impacto económico e social mensurável e ambição clara de continuar a evoluir".

Na globalidade de 2024/25, o futebol profissional, que reúne dois escalões e a Taça da Liga, representou 2.015 ME em ativos e 1.133 ME em receitas, contrabalançados com 1.937 ME de passivo e 1.122 ME de gastos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)