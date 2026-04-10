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Margarido sabe de "todas as dificuldades" que o Nacional terá na Luz, mas quer pontuar

10 abr, 2026 - 15:29 • Lusa

Treinador quer "impor o jogo" dos madeirenses na visita ao Benfica, no domingo, a contar para a jornada 29 da I Liga.

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O treinador Tiago Margarido disse esta sexta-feira que o Nacional tem a ambição de pontuar no reduto do Benfica, impondo a sua identidade no jogo da 29.ª jornada da I Liga, no domingo.

"Vamos jogar contra uma das melhores equipas do nosso país, num estádio também extremamente difícil. Sabemos de todas essas dificuldades, mas temos a ambição de, a espaços, impor o nosso jogo", afirmou o timoneiro dos madeirenses, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O conjunto benfiquista vem de um empate comprometedor diante do Casa Pia (1-1), daí que José Mourinho poderá "puxar dos galões", no sentido de ter uma equipa mais agressiva e forte na pressão, porém, sem operar grandes mudanças no onze inicial, segundo Margarido.

"No que concerne à forma de jogar, acreditamos que o Benfica vai manter aquilo que tem feito nos últimos tempos, atuando num 4x2x3x1 em que os extremos podem variar, estando mais por dentro, ou mais por fora, assim como o posicionamento do Rafa, que pode ser mais à esquerda, ou mais à direita. Contamos que será essa a estrutura ofensiva do Benfica", explicou na antevisão à partida.

Na luta pela permanência, o Nacional vem de uma vitória moralizadora frente ao Estrela da Amadora (2-0), encerrando um ciclo de oito jogos sem triunfos, sendo que o técnico, de 37 anos, deixou elogios à "boa resposta" dada pelos seus jogadores.

"Penso que a equipa manteve a qualidade de jogo de outros jogos, o que diferiu foi a questão de materializar [em golo] as oportunidades que conseguiu criar. Penso que essa foi a grande diferença", notou.

Após sair lesionado no último jogo, Miguel Baeza tem trabalhado junto do departamento clínico e permanece em dúvida, assim como Gabriel Veron, que também treinou condicionado nos últimos dias.

A juntar a estas possíveis ausências, Ulisses Rocha e Ivanildo Fernandes continuam lesionados e não viajam com a equipa, assim como Paulinho Bóia, que viu o quinto cartão amarelo na última jornada.

O Nacional, 15.° classificado, com 25 pontos, visita no domingo o Benfica, terceiro, com 66, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

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