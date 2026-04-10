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Por que está Pepa há um ano sem treinar? "Não é por opção"

10 abr, 2026 - 12:00 • Hugo Tavares da Silva

Não se trata de ano sabático, mas sim de "contingências da vida e de opções e do que vai surgindo", diz o treinador, de 45 anos, numa longa entrevista a Bola Branca.

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O treinador português Pepa explica, em entrevista exclusiva à Renascença, as razões para estar fora do ativo há praticamente um ano.

"Não é por opção", começa por explicar o técnico, de 45 anos.

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Não se trata de ano sabático, mas sim de "contingências da vida e de opções e do que vai surgindo". E de recusar convites, algo que por vezes é difícil, assume, mas que tende a surgir pelas conversas.

"Às vezes também podemos estar a tomar uma decisão de aceitar determinado convite ou determinado projeto, que hoje em dia falar em projetos no futebol cada vez é mais difícil e mais uma utopia, mas a verdade é que eu olho sempre e idealizo sempre esse tipo de projeto, por tudo, para desenvolver jogadores, desenvolver o clube, ajudar a desenvolver o clube, ajudar a desenvolver uma equipa a médio e longo prazo e isso às vezes é difícil de encontrar ou de aparecer", diz.

Pepa realça que "surgem muitas coisas com a corda na garganta ou já com o campeonato a decorrer, com objetivos já completamente desfasados ou difíceis de alcançar", ou com "problemas estruturais".

"Às vezes leva a pensar e a ponderar se vale a pena entrar com 10, 15 jogos para terminar um campeonato. E pronto, tem sido um pouco assim. Sinceramente também não esperava estar tanto tempo", reconhece.

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Faz em maio um ano que Pepa está sem clube, e o técnico "não esperava estar tanto tempo parado, mas a verdade é que também não surgiu".

"O que surgiu que mexesse comigo entrei na 'shortlist', mas acabei por não ser selecionado. E as outras situações que fui eu selecionado, acabei por ser eu a também não aceitar porque não vi ou não senti que valia a pena. Portanto, tem sido um pouco assim", confessa o treinador a Bola Branca.

A última experiência de Pepa foi no Sport do Recife, no Brasil, em 2024 e 2025. Também passou por Al-Tai (Arábia Saudita), Cruzeiro (Brasil) e Al Ahli (Qatar), além de vários clubes portugueses. Em solo nacional, conquistou a Taça da Liga em 2016/17, ao comando do Tontela.

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