Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga Portugal

Salários dos futebolistas quebram barreira dos 300 milhões. Impostos também sobem

10 abr, 2026 - 16:18 • Lusa

Futebol profissional contribuiu com 956 milhões de euros PIB na época 2024/25, indica um estudo da Liga de Clubes.

A+ / A-

O futebol profissional contribuiu com 956 milhões de euros (ME) para o Produto Interno Bruto (PIB) na época 2024/25 e pagou 288 ME em impostos ao Estado, indica o anuário divulgado esta sexta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Num exercício em que Reinaldo Teixeira sucedeu na presidência do organismo a Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o setor cresceu 44% em contribuições para o PIB, que significaram 0,32% da riqueza nacional, após ter registado 662 ME em 2023/24.

Esse incremento é justificado pelo aumento das receitas e do saldo de transferências das 34 sociedades desportivas dos dois escalões - 18 na I Liga e 16 na II Liga, à exceção das equipas B de Benfica e FC Porto.

A divisão principal enfrentou ainda 262 ME de carga fiscal, numa variação de 10% em relação há duas épocas, com o montante global de impostos suportados pelo futebol profissional a subir 7,5%, de 268 ME para 288 ME.

Os valores indexados às remunerações implicaram 155,6 ME de IRS e 46,9 ME em Segurança Social às sociedades desportivas, havendo também 68,6 ME em IVA, 3,8 ME em IRC e 13,33 ME em outros impostos.

"Na época 2024/25, as sociedades desportivas registaram um novo máximo histórico no total de impostos suportados, representando um aumento de 10% face a 2023/24. A evolução evidencia um esforço contributivo crescente do futebol profissional, que acaba por colocar o setor em desvantagem competitiva quando comparado com outras indústrias do entretenimento", expôs a LPFP.

O recorde de postos de trabalho no setor também foi atualizado na época passada, ao subir 39%, de 4.436 para 6.163, dos quais 4.843 - 1.058 jogadores, 451 treinadores e 3.334 funcionários - estiveram vinculados a sociedades desportivas da I Liga, conquistada pelo bicampeão Sporting.

As remunerações de futebolistas foram de 303 ME, contra os 294 ME de 2023/24, e significaram 66% dos salários do setor, cujo total de 457 ME integrou mais 50 ME com técnicos e 104 ME com funcionários.

Em 2024/25, a LPFP apresentou resultados operacionais positivos de 2,6 ME, ao passar de 29,1 ME para 30,2 ME nas receitas - as competições profissionais representaram 71% desse montante - e de 26,5 ME para 29,8 ME nos gastos - 66% ligados a despesas com estrutura, serviços e outros.

O resultado líquido positivo do organismo foi de 231.000 euros, abaixo dos 774 mil de 2023/24, tendo o organismo diminuído as suas distribuições diretas - as sociedades desportivas receberam 8,6 ME em apoios, menos 12% face aos 9,8 ME somados no período homólogo anterior - e indiretas.

Na I Liga, que teve um novo recorde de ativo, de 1.922 ME, as sociedades desportivas investiram 52,4 ME na valorização dos seus próprios ativos, com 43,2 ME a serem aplicados na melhoria das respetivas infraestruturas.

Se o ativo subiu 10%, o passivo desceu 2% e fixou-se nos 1.775 ME, decompondo-se, entre outras componentes, em 571 ME a fornecedores, 257 ME sobre financiamentos e 472 ME de empréstimos obrigacionistas.

Seis dos 18 primodivisionários totalizaram capitais próprios positivos, que ascenderam a 147 ME na diferença entre as rubricas de ativo e passivo.

As sociedades desportivas desse escalão atingiram receitas de 1.059 ME, acima dos 1.024 ME de 2023/24, e tiveram como principais fontes a transação e cedência de atletas (374 ME), a venda de direitos de transmissão de jogos domésticos (189 ME) e a participação em competições (206 ME).

Já os principais rendimentos operacionais, incluindo bilheteira, patrocínios, publicidade e corporate, e merchandising, foram de 213 ME (20% do total).

A presença de Sporting, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães em competições internacionais rendeu prémios de 203 ME - 164 ME nas provas europeias e 39 ME no renovado Mundial de clubes.

Os gastos da I Liga cifraram-se nos 1.029 ME, abaixo dos 1.032 ME da época anterior, sobressaindo as despesas com pessoal (474 ME) e financeiras (173 ME) e os fornecimentos e serviços externos (246 ME).

Na globalidade do último exercício, o futebol profissional português, que reúne dois escalões e a Taça da Liga - arrebatada pelo Benfica na estreia de um novo formato, só com seis participantes e sete encontros -, representou 2.015 ME em ativos e 1.133 ME em receitas, contrabalançados com 1.937 ME de passivo e 1.122 ME de gastos.

O anuário da LPFP expõe ainda que o investimento privado tem reforçado o seu papel na gestão e controlo operacional das sociedades desportivas, acompanhando as tendências internacionais e melhorando as condições de trabalho, a solvabilidade financeira e a capacidade de investimento em prol da potenciação de ativos e da atratividade do mercado em Portugal.

Na I Liga, o clube fundador detém a maioria do capital social em 44%, à frente dos modelos de multipropriedade (33%) e dos investidores privados (22%), que, por sua vez, dominam no segundo escalão (56%), com apenas 19% de fundadores e 25% de estruturas em rede com outros emblemas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)