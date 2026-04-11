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I Liga
AVS e Vitória empatam e ninguém fica contente
11 abr, 2026 - 17:54
A partida teve dois golos. Veja o resumo do jogo.
O AVS e o Vitória Guimarães empataram 1-1 em partida da jornada 29 da I Liga.
Gustavo Silva marcou para os vimaranenses, aos 24 minutos, mas Tomané marcou à antiga equipa e empatou logo aos 28.
Este empate não agrada a nenhuma das equipas: uma é “lanterna vermelha” e está quase despromovida e a outra fica mais longe dos lugares europeus.
O AVS passa a somar 12 pontos (e pode já descer esta jornada, consoante os resultados), enquanto o Vitória sobe aos 36 pontos.
Veja o resumo da partida:
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