Cathro quer “muita motivação” para defrontar FC Porto

O treinador Ian Cathro nega estar satisfeito com o que já alcançou esta época pelo Estoril e, por isso, quer regressar às vitórias frente ao FC Porto, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Vai sempre haver uma estratégia um pouco diferente em função do adversário e do momento, mas queremos conseguir os nossos objetivos da forma que gostamos de trabalhar. Por isso, temos muita motivação para este jogo", disse, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao encontro com os dragões, agendado para domingo, no Estoril, Cathro antecipou dificuldades, embora garantindo a intenção dos estorilistas de serem protagonistas ao longo dos 90 minutos.

"Vamos entrar num jogo muito competitivo, mas como somos uma equipa que quer crescer, que quer atingir objetivos, queremos estar bem em todas as ações do jogo. Temos de nos focar em cada ação. Toda a gente sabe da dificuldade, mas vamos a jogo na mesma", adiantou o escocês.

Sobre os últimos dois jogos, em que o Estoril perdeu com Rio Ave e Arouca, Cathro admitiu que a equipa está a sentir dificuldades em "lidar com a frustração".

"É a primeira vez que estamos em sétimo lugar e sentimos que estamos em crise. Estamos a ter dificuldades em lidar com a frustração. Temos de igualar o nível de elogios com o nível de pontos, mas ainda estamos longe. Há respeito pelo nosso trabalho, pela qualidade dos jogadores, mas isso não está alinhado com os pontos. Vamos atrás do maior número de pontos possível", garantiu o técnico que orienta o Estoril pela segunda época seguida.