I Liga
Rio Ave regressa às vitórias às custas do Santa Clara
11 abr, 2026 - 20:04
Partida teve dois golos. Veja o resumo do jogo.
O Rio Ave derrotou o Santa Clara, nos Açores, por 2-0, em partida da jornada 29 da I Liga.
Os golos dos vilacondenses foram apontados por Nikitscher, aos 50 minutos, e Sidney Lima, na própria baliza, aos 61.
Com este triunfo, o Rio Ave sobe aos 33 pontos. Já o Santa Clara mantém os 28.
Veja o resumo da partida:
