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- 10 abr, 2026
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I Liga
Alverca chega ao número mágico com remontada
12 abr, 2026 - 17:47
Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.
O Alverca venceu o Casa Pia, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.
Os gansos até foram os primeiros a marcar, logo no primeiro minuto, por João Marques.
Já os alverquenses deram a volta ao marcador com tentos de Figueiredo, Chiquinho e Rhaldney.
Com este triunfo, o Alverca chega aos 35 pontos, a marca que alguns clubes consideram suficiente para garantir a permanência.
Já o Casa Pia, que vai em seis jogos sem vencer, mantém os 25 pontos e está em lugar de “playoff”.
Veja o resumo da partida:
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