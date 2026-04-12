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Alverca chega ao número mágico com remontada

12 abr, 2026 - 17:47

Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.

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O Alverca venceu o Casa Pia, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

Os gansos até foram os primeiros a marcar, logo no primeiro minuto, por João Marques.

Já os alverquenses deram a volta ao marcador com tentos de Figueiredo, Chiquinho e Rhaldney.

Com este triunfo, o Alverca chega aos 35 pontos, a marca que alguns clubes consideram suficiente para garantir a permanência.

Já o Casa Pia, que vai em seis jogos sem vencer, mantém os 25 pontos e está em lugar de “playoff”.

Veja o resumo da partida:

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