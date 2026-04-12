Braga consolida quarto lugar
12 abr, 2026 - 22:19
Pau Victor fez o golo decisivo. Veja o resumo da partida.
O Sp. Braga venceu o Arouca, por 1-0, em partida da jornada 29 da I Liga.
O único golo do jogo foi apontado por Pau Victor, aos 66 minutos.
Os visitantes desperdiçaram uma grande penalidade, por Barbero, aos 83 minutos, após um lance em que Gabri Martinez foi expulso.
Com este triunfo, os arsenalistas consolidam o quarto lugar, com 52 pontos.
Já o Arouca é 12.º, com 32 pontos.
Veja o resumo da partida:
