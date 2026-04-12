Cathro. “Treinador do Estoril devia ter mandado Robles para o chão”

O treinador do Estoril, Ian Cathro, admite alterar alguns dos seus princípios em certas alturas dos jogos, depois do que aconteceu na derrota contra o FC Porto.

Análise

"Podemos olhar para as duas partes de uma forma diferente. Acho que talvez o treinador do Estoril falhou hoje. Talvez o treinador do Estoril falhou hoje e tem um problema. Tenho alguns princípios, mas talvez esteja na hora de mandar os meus princípios embora porque o treinador do Estoril devia ter mandado Robles para o chão depois de 10 minutos para fazer os ajustes na pressão. Vamos aprendendo"

Pressão falhou nos corredores?

"Num lado, nos dois não. Tivemos dificuldades num dos lados. Não estávamos a conseguir acertar com o ajuste. Em vez de respeitar o jogo, como gosto, acho que já não vale a pena. É guarda-redes para o chão e fazer os time-outs"

Com que sentimento sai deste jogo?

"Frustração, não vale a pena estar a mentir. Sentimos que podíamos ter mais. Temos que dizer a verdade. Nos últimos dois jogos jogamos com todos os centrais lesionados. Um deles foi para campo, o Félix. Falhámos numa das regras defensivas. Temos um jogador a jogar fora de posição. Podia apontar o dedo, mas eles não merecem isso. O Ferro fez um esforço para ir ao banco. Precisamos de ter dois centrais para competirmos melhor"

Importante retirar aprendizagens

"Queremos tirar aprendizagens em todos os jogos. Aprendizagem para a equipa técnica, jogadores. Tem que ser feito com o clube e nas próximas semanas a equipa tem que lutar todos os dias pelos objetivos, e nós temos que começar a preparar melhor a próxima época. Temos que saber se realmente conseguimos ir para a frente"

O FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.