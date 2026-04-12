Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estoril

Cathro. “Treinador do Estoril devia ter mandado Robles para o chão”

12 abr, 2026 - 23:28

O FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Estoril, Ian Cathro, admite alterar alguns dos seus princípios em certas alturas dos jogos, depois do que aconteceu na derrota contra o FC Porto.

Análise
"Podemos olhar para as duas partes de uma forma diferente. Acho que talvez o treinador do Estoril falhou hoje. Talvez o treinador do Estoril falhou hoje e tem um problema. Tenho alguns princípios, mas talvez esteja na hora de mandar os meus princípios embora porque o treinador do Estoril devia ter mandado Robles para o chão depois de 10 minutos para fazer os ajustes na pressão. Vamos aprendendo"

Pressão falhou nos corredores?
"Num lado, nos dois não. Tivemos dificuldades num dos lados. Não estávamos a conseguir acertar com o ajuste. Em vez de respeitar o jogo, como gosto, acho que já não vale a pena. É guarda-redes para o chão e fazer os time-outs"

Com que sentimento sai deste jogo?
"Frustração, não vale a pena estar a mentir. Sentimos que podíamos ter mais. Temos que dizer a verdade. Nos últimos dois jogos jogamos com todos os centrais lesionados. Um deles foi para campo, o Félix. Falhámos numa das regras defensivas. Temos um jogador a jogar fora de posição. Podia apontar o dedo, mas eles não merecem isso. O Ferro fez um esforço para ir ao banco. Precisamos de ter dois centrais para competirmos melhor"

Importante retirar aprendizagens
"Queremos tirar aprendizagens em todos os jogos. Aprendizagem para a equipa técnica, jogadores. Tem que ser feito com o clube e nas próximas semanas a equipa tem que lutar todos os dias pelos objetivos, e nós temos que começar a preparar melhor a próxima época. Temos que saber se realmente conseguimos ir para a frente"

O FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)