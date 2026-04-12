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Estrela Amadora

Luís Silva. “Sofremos um golo quanto estávamos com 10 jogadores em campo”

12 abr, 2026 - 00:02

O Estrela Amadora perdeu 1-0 contra o Sporting em partida da jornada 29 da I Liga.

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O treinador adjunto do Estrela da Amadora, Luís Silva, elogiou os seus jogadores e lamenta o golo sofrido contra o Sporting.

A partida

“Batemo-nos de forma abnegada, conseguimos controlar grande parte das ações. O Sporting é uma equipa que cria muitos lances de perigo e hoje isso não se verificou. Tivemos esse mérito e depois acabamos por sofrer um golo quanto estávamos com 10 jogadores em campo e, no fundo, o resultado resume-se ao golo sofrido”.

Decisão

“Tivemos uma ou outra saída na primeira parte onde, se tivéssemos decidido melhor, podíamos ter surpreendido o Sporting. Na segunda parte, fomos uma equipa pequena, mas digna e que merecia algo mais”.

Classificação

“Não olhamos muito para a posição na tabela de quem vai jogar contra nós. Na primeira volta contra estas mesmas equipas (Porto, Moreirense, Famalicão e Sp. Braga) fizemos 8 pontos. Temos de continuar a trabalhar dentro deste equilíbrio, continuar a crescer e, se possível, repetir e melhorar a exibição que fizemos hoje”

O Estrela Amadora perdeu 1-0 diante do Sporting.

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