  Bola Branca
  • 10 abr, 2026
Nota 4. “Não há penálti, VAR errou, boa decisão” de Luís Godinho

12 abr, 2026 - 23:46

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Estoril – FC Porto.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Estoril – FC Porto, partida da jornada 29 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Luís Godinho esteve bem ao não seguir o conselho do VAR num lance de eventual penálti na área dos canarinhos.

Nota ainda na primeira parte para dois lances que merecem análise:

Aos 13 minutos, golo anulado aos dragões por 13 centímetros, nada a dizer.

Aos 47 minutos, choque entre dois jogadores do FC Porto, tendo ficado o avançado do Estoril com ataque prometedor.

O árbitro fez bem ao interromper porque o deve fazer sempre que há lesões na cabeça ou na coluna ou lances com dores intensas. A prioridade é sempre a saúde dos jogadores, refere o VAR Bola Branca.

Já na segunda parte, para além do lance que envolveu o VAR aos 48 minutos, destaque para um lance entre Sanchez e Moura. Não há falta do jogador estorilista neste lance fora da área.

Por tudo isto, nota 4 para Luís Godinho.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

