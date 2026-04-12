Nota 4. “Não há penálti, VAR errou, boa decisão” de Luís Godinho
12 abr, 2026 - 23:46
Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Estoril – FC Porto.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Estoril – FC Porto, partida da jornada 29 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Luís Godinho esteve bem ao não seguir o conselho do VAR num lance de eventual penálti na área dos canarinhos.
Nota ainda na primeira parte para dois lances que merecem análise:
Aos 13 minutos, golo anulado aos dragões por 13 centímetros, nada a dizer.
Aos 47 minutos, choque entre dois jogadores do FC Porto, tendo ficado o avançado do Estoril com ataque prometedor.
O árbitro fez bem ao interromper porque o deve fazer sempre que há lesões na cabeça ou na coluna ou lances com dores intensas. A prioridade é sempre a saúde dos jogadores, refere o VAR Bola Branca.
Já na segunda parte, para além do lance que envolveu o VAR aos 48 minutos, destaque para um lance entre Sanchez e Moura. Não há falta do jogador estorilista neste lance fora da área.
Por tudo isto, nota 4 para Luís Godinho.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.
- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
-